Закончите предложения правильным вариантом: б)Прямое постэмбриональное развитие типично для....... 1.Бабочек. 2.Лягушек .3.Майских жуков. 4.Белок.
Биология
Закончите предложения правильным вариантом: б)Прямое постэмбриональное развитие типично для....... 1.Бабочек. 2.Лягушек .3.Майских жуков. 4.Белок.
Ответ(ы):
Гость:
К прямому постэмбриональному развитию относится майский жук
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