Троянские герои и Греческие герои (Троянская война)

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Знаменитые герои античного мираАгамемнон — один из главнейших героев древнегреческого национального эпоса, сын микенского царя Атрея и Аэропы, предводитель греческого войска во время Троянской войны. Амфитрион — сын тиринфского царя Алкея и дочери Пелопа Астидамии, внук Персея. Амфитрион принял участие в войне против обитавших на острове Тафос телебоев, которую вёл его дядя микенский царь Электрион.