Упростите выражение у-0,2у
Математика
Упростите выражение у-0,2у
Ответ(ы):
Гость:
Y-0,2y=1y-0.2y=0.8y все очень легко
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