Замени местоимениями Victoria, Mike, Nick and Sue,Lena and I
Английский язык
Замени местоимениями Victoria, Mike, Nick and Sue,Lena and I
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Victoria - she Mike - he Nick and Sue - they Lena and I - they
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