Заменив звёздочку соответствующей цифрой,найдите:1) 1*1, 1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49?
Математика
Заменив звёздочку соответствующей цифрой,найдите:1) 1*1, 1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 5,16,31,23,53,49 Если я правильно поняла задание
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