Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Обозначьте личные окончания глаголов(можно не обозначать) Определите их время и спряжение: "После Ильина дня в пол.. сива коня (не) увид..шь - вот до чего темны ночи. До Ильина дня...
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Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Обозначьте личные окончания глаголов(можно не обозначать) Определите их время и спряжение: "После Ильина дня в пол.. сива коня (не) увид..шь - вот до чего темны ночи. До Ильина дня под кустом суш..т, а после Ильина дня и на кусте (не) сохн..т. На Ильин день стогов (не) меч..т - спалит грозой. После Ильина дня (не) советуют купаться в речке. В страду одна забота - (не) стояла (бы) работа. Долго спать - добра (не) в..дать."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"После Ильинадня в поле сива коня не увидишь 2 спр. - вот до чего темны ночи. До Ильина дня под кустом сушит 2 спр, а после Ильина дня и на кусте не сохнет 1 спр. На Ильин день стогов не мечет 1 спр- спалит 2 спр грозой. После Ильина дня не советуют 1 спр купаться в речке. В страду одна забота - не стояла бы работа. Долго спать - добра не видать.2 спр "
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