Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Обозначьте личные окончания глаголов(можно не обозначать) Определите их время и спряжение: "После Ильина дня в пол.. сива коня (не) увид..шь - вот до чего темны ночи. До Ильина дня...

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Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Обозначьте личные окончания глаголов(можно не обозначать) Определите их время и спряжение: "После Ильина дня в пол.. сива коня (не) увид..шь - вот до чего темны ночи. До Ильина дня под кустом суш..т, а после Ильина дня и на кусте (не) сохн..т. На Ильин день стогов (не) меч..т - спалит грозой. После Ильина дня (не) советуют купаться в речке. В страду одна забота - (не) стояла (бы) работа. Долго спать - добра (не) в..дать."

Автор: Гость