Один из катетов прямоугольного треугольника равен 20 см, а проекция второго катета на гипотенузу равна 9 см. Найти гипотенузу
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугольника равен 20 см, а проекция второго катета на гипотенузу равна 9 см. Найти гипотенузу
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