Помогите очень надо написать реферат на тему Эратосфен простые числа

Математика
Помогите очень надо написать реферат на тему Эратосфен простые числа
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Гость:
Эратосфен    ( ок. 276-194 до н. э.)    - греческий писатель и ученый.  Эратосфен родился в Африке, в Кирене. Учился сначала в Александрии, а затем в Афинах.   Он руководил Александрийской библиотекой и был воспитателем наследника престола. Эратосфен был очень образованным и разносторонним человеком, он занимался филологией, хронологией, математикой, астрономией, географией, сам писал стихи. Эратосфен заложил основы математической географии, вычислив с большой точностью величину земного шара.  В математике Эратосфена интересовал вопрос о том,    как найти все простые числа среди натуральных чисел от 1 до  .    (Эратосфен считал 1 простым числом. Сейчас математики считают 1 числом особого вида, которое не относится ни к простым, ни к составным числам.)    Он придумал способ получения всех простых чисел, который известен как  «Решето Эратосфена».     Описание способа “Решето Эратосфена”  Сначала выписываем все натуральные числа от 2 до заданного числа, например   до 120.  2 3 4 5   Наименьшее из них 2 – простое. Остальные числа кратные двум (четные)   вычёркиваются  
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