Письмо учительнице руского языка зовут светлана Федоровна помогите плиз
Русский язык
Письмо учительнице руского языка зовут светлана Федоровна помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасибо вам Светалана Фёдоровна! За то что вы учили нас! извинните за неудобства.. мы ваш любимый дружный класс:D
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