Помогите составить стих о про природу 8строк с рифмой

Литература
Помогите составить стих о про природу 8строк с рифмой
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