Найдите черты отличия социальной и духовной сферы общества: включает религиозные организации включает органы социальной защиты населения охватывает образование и науку взаимодействует с другими сферами общества характеризуе...

Обществознание
Найдите черты отличия социальной и духовной сферы общества: включает религиозные организации включает органы социальной защиты населения охватывает образование и науку взаимодействует с другими сферами общества характеризует общество
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Гость:
Включает религиозные организации
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