Помогите пожалуйста сделать проект по биологии органические вещества 5 класс

Биология
Помогите пожалуйста сделать проект по биологии органические вещества 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри если по органическим тто в учебнике у тебя должно быть информация что входит в органические вещевства и это можно списать потом написать какую функцию выполняет каждое вещевство
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