Как перевести этот текст на русский

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут Боб. Я живу в Англии. У меня большая семья: мама, папа, 2 брата, бабушка и дедушка. О да, я забыл сказать вам, что я Ежик. Мне 5 месяцев. По человеческим нормам это 12 лет. О возможно 13 лет. Так я могу называть себя подростком (тинейджером). Каждый думает, что я очень изящный для своего возраста. Я думаю что я тоже хорошо выгляжу. У меня черные маленькие глаза, круглый любопытный носик и маленькие острые колючки. Мы живем в саду. Дом пустой, так у нас есть сад для всех нас. Моя мама красивая и добрая. Но иногда она строгая. Не легко воспитывать троих мальчиков. Мы часто создаем шум. Ежики шумные, но мальчики-ежики еще хуже. Также мы боремся. Я часто выигрываю, потому что я умный. Мой папа сильный, умный, работящий. Но он также вспыльчивый. Когда он дома, то мы стараемся быть тише. Он любит читать газету "Ежиковские новости" с чашечкой кофе утром. Мои бабушка с дедушкой очень добрые и сладкие. Наша бабушка любит вязать и готовить, а наш дедушка любит петь и играть с нами в футбол. Сегодня папа прочитал в газете" Для продажи: замечательный дом в пригороде, большой сад, 3 спальни, в красивом месте" Это наш дом. Мой папа знает адрес. Я говорю Вам, мой папа умный и знает что угодно. Мы заволновались.Кто собирается жить здесь? Понравятся ли им ежики?
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