От глаголов, стоявших в скобках, образуйте соответсвующие причастия. Расставьте знаки препинания. Сделайте письменный разбор 2-3х причастий. Полярная весна. На берегу(усеять) мелкими и острыми камнями (зарасти) зелёным глубоки...

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От глаголов, стоявших в скобках, образуйте соответсвующие причастия. Расставьте знаки препинания. Сделайте письменный разбор 2-3х причастий. Полярная весна. На берегу(усеять) мелкими и острыми камнями (зарасти) зелёным глубоким мохом, ещё приметнее чувствовалась полярная весна. Под тонкой ледяной коркой звонко пели ручьи. По отлогому склону(обратить) на полдень рос ярко-зелёный мох, похожий на великолепный бархат. Наверху между камнями (покрывать) (потрескаться) землю пучками росли цветы-яркие полярные маки своей нежностью(напоминать) наши подснежники.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На берегу,усеявшись мелкими и острыми камнями,заросшие зеленым глубоким мхом,приметнее чувствовалась весна.по отлогому склону,обратившись на полдень,рос ярко-зеленый мох,похожий на великолепный бархат.на верху между камнями, покрывши потрескавшуюсю землю,пучками росли.......,своей нежностьюнапоминавшие наши подснежники.
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