Что сделал Карл IX ( 9 )

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Правление Карла ознаменовалось многочисленными Религиозными войнами и Варфоломеевской ночью — печально знаменитым массовым истреблением гугенотов.До восшествия на престол носил титулгерцога Орлеанского.В июне 1566 года в Памье, несмотря на королевское умиротворение беспорядки возобновляются и протестанты осаждают католические церкви. Католики отвечают настоящим террором: 300 убитых кальвинистов в Фуа.В августе 1567 года протестанты разрабатывают план похищения короля и его матери. 24 сентября Карл и Екатерина Медичи бегут в Мо.29 сентября некоторых высокопоставленных католиков убивают в Ниме, а затем и в других городах Лангедока. Протестантские войска во главе с Конде и Колиньидоходят до Парижа.Однако, протестантов разбивают в битве при Сен-Дени (коннетабль Монморанси) 10 ноября 1567 года, в битве при Жарнаке и в битве при Монконтуре (герцог Анжуйский). Наконец 23 марта 1568 года Конде и Екатерина Медичи подписывают договор в Лонжюмо, подтверждённый мирным договором в Сен-Жермен-ан-Ле в1570 году.