15-4x=8-2x помогите пожалуйста
Математика
15-4x=8-2x помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-4x=8-2x -4x+2x=8-15 -2x=-7 x=-7: (-2) x=3.5 Ответ: 3,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугольника равен 20 см, а проекция второго катета на гипотенузу равна 9 см. Найти гипотенузу
Русский язык
От глаголов, стоявших в скобках, образуйте соответсвующие причастия. Расставьте знаки препинания. Сделайте письменный разбор 2-3х причастий. Поля...
Биология
Ответьте пожалуйста. Заранее спасибо. 1. Какие растения называются споровыми? 2. ??акие растения называются споровыми?
Английский язык