³√0.125÷2 пожалуйста,помогите

Алгебра
³√0.125÷2 пожалуйста,помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение ³√0.125÷2 = ∛0,5³ : 2 = 0,5 : 2 = 0,25 Если в условии  ∛0,5³ +  2 = 0,5 + 2 = 2,5
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