Астя называет число «хорошим», если оно делится на 16. Сколько, по мнению Насти, «хо??оших» пятизначных чисел вида xy16z?

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Элементарно! чтобы число делилось на 16 последние 4 цифры должны делиться на 16. Значит, необходимо посчитать для начала общее количество четырёхзначных чисел которые делятся на 16 у которых 2 и 3 цифра "16", а затем умножить на 9 так как таких комбинаций среди пятизнычных чисел 9, х меняется от 1 до 9. Давайте считать, что это искомое число обязано делиться на 4, что очевидно. тогда 6z должно делиться на 4 таких вариантов только 60 64 и 68 z может принимать значения только 0 4 и 8. Значит числа которые мы ищем должны выглядеть так y160 или у164 или у168 необходимо проверить только 27 вариантов Чтобы закончить решение задачи, я это сделаю, выпишу только удовлетворяющие числа: 2160 4160 6160 8160 1168 3168 5168 7168 9168 тоесть 9 чисел. Тогда среди 5-значных чисел которые делятся на 16 без остатка 81 ответ:81