Астя называет число «хорошим», если оно делится на 16. Сколько, по мнению Насти, «хо??оших» пятизначных чисел вида xy16z?
Математика
Астя называет число «хорошим», если оно делится на 16. Сколько, по мнению Насти, «хо??оших» пятизначных чисел вида xy16z?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементарно! чтобы число делилось на 16 последние 4 цифры должны делиться на 16. Значит, необходимо посчитать для начала общее количество четырёхзначных чисел которые делятся на 16 у которых 2 и 3 цифра "16", а затем умножить на 9 так как таких комбинаций среди пятизнычных чисел 9, х меняется от 1 до 9. Давайте считать, что это искомое число обязано делиться на 4, что очевидно. тогда 6z должно делиться на 4 таких вариантов только 60 64 и 68 z может принимать значения только 0 4 и 8. Значит числа которые мы ищем должны выглядеть так y160 или у164 или у168 необходимо проверить только 27 вариантов Чтобы закончить решение задачи, я это сделаю, выпишу только удовлетворяющие числа: 2160 4160 6160 8160 1168 3168 5168 7168 9168 тоесть 9 чисел. Тогда среди 5-значных чисел которые делятся на 16 без остатка 81 ответ:81
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