ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите подлежащее, перестройте предложение так, чтобы под??ежащее стало обращением расставьте знаки препинания: шумит земля привольная ветвями тополей. Солнце летнее ярко светит. Спокойно спит в нашей шк...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите подлежащее, перестройте предложение так, чтобы под??ежащее стало обращением расставьте знаки препинания: шумит земля привольная ветвями тополей. Солнце летнее ярко светит. Спокойно спит в нашей школе до осени звонок. Льется юная песня сияет небо чистой синевой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шумит земля привольная ветвями тополей. ( земля подлежащие) Шуми, земля привольная, ветвями тополей. Спокойно спит в нашей школе до осени звонок. ( звонок подлежащие) Спокойно спи в нашей школе до осени, звонок. Льется юная песня, сияет небо чистой синевой. ( песня подлежащие и небо тоже) Лейся, юная песня, сияй, небо, чистой синевой.
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