Записать число "21" двумя способами, используя цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 и знаки "+" и "-", без скобок

Математика

Записать число "21" двумя способами, используя цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 и знаки "+" и "-", без скобок

Автор: Гость