Записать число ,которое на 3 меньше больше 6
Математика
Записать число ,которое на 3 меньше больше 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число которое на 3 меньше 6 это 3,так как 6-3=3 Число которое на 3 больше 6 это 9.так как 6+3=9 Ответ: 3,9
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