Отметь глаголы, которые сочетаются с сюществительными(местоимениями) в винительном падеже без предлога. Запиши словосочетания с этими глаголами. (Вот они по очереди) : а) сидеть б) поймать в) бросить г) лететь

Русский язык

Отметь глаголы, которые сочетаются с сюществительными(местоимениями) в винительном падеже без предлога. Запиши словосочетания с этими глаголами. (Вот они по очереди) : а) сидеть б) поймать в) бросить г) лететь

Автор: Гость