Отметь глаголы, которые сочетаются с сюществительными(местоимениями) в винительном падеже без предлога. Запиши словосочетания с этими глаголами. (Вот они по очереди) : а) сидеть б) поймать в) бросить г) лететь

Русский язык
Отметь глаголы, которые сочетаются с сюществительными(местоимениями) в винительном падеже без предлога. Запиши словосочетания с этими глаголами. (Вот они по очереди) : а) сидеть б) поймать в) бросить г) лететь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переходные глаголы: поймать, бросить.
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