Записать число состоящие из 52 десятков и 4 единиц цифрами

Математика
Записать число состоящие из 52 десятков и 4 единиц цифрами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52 десятка - это 52 × 10 = 520 520 + 4 = 524 Ответ : 524.
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