Розвязати рівняння пж
Алгебра
Розвязати рівняння пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ {x+3>0⇒x>-3 {x+2>0⇒x>-2 x∈(-2;∞) log(12)(x+3)+log(12)(x+2)=1 log(12)[(x+3)(x+2)]=1 (x+3)(x+2)=12 x²+3x+2x+6-12=0 x²+5x-6=0 x1+x2=-5 U x1*x2=-6 x1=-6 не удов усл х2=1 Ответ х=1
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