Знайдіть похідну функції y=5 в куби x
Математика
Знайдіть похідну функції y=5 в куби x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=5x³ y'=(5x³)'=5*3x²=15x²
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