В 7 классе учатся 100 учеников. Из них 75 учеников изучают немецкий язык, 85 - французский, а 10 учеников не изучают ни одного из этих языков. Сколько учеников изучают только французский язык, а сколько - только немецкий?

Гость: Гость:

Чтобы узнать сколько "чистых" немцев или французов, надо от их количества отнять тех, кто изучает оба языка (пересечение). Ф/\Н (пересечение) = Ф + Н - ФuН (обьединение). Обьединение = от общего еоличества отнять не изучающих языки, т.е. 100 - 10 = 90. Тогда пересечение Ф/\Н = 75+85 - 90 = 70 (знают оба языка). В этом случае знающих только французский: Ф = 85-70 = 15. Знающих только немецкий: Н = 75-70 = 5.