Read the texts about some teen camps in Canada. Match the camp descriptions to the teens'/parents' feed-backs Переведите,ребят,срочно надо,прям точный перевод. Это из тренировочных упражнений в формате ГИА к 7 классу. Авторы В...
Английский язык
Read the texts about some teen camps in Canada. Match the camp descriptions to the teens'/parents' feed-backs Переведите,ребят,срочно надо,прям точный перевод. Это из тренировочных упражнений в формате ГИА к 7 классу. Авторы Ваулина и Подоляко,англ.яз. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитайте тексты о каком-то языковом лагере в Канаде. лагерных описаний для подростков/родителей обратных связей
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