Установите соответствие между веществом и продуктами термического разложения этого вещества.. ВЕЩЕСТВО А)H2O Б) H2O2 В)Fe(OH)2 Г) Fe(OH)3 ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ 1) H2O + O2 2) H2O + Fe2O3 3) H2 + O2 4) H2O + FeO

Химия

Установите соответствие между веществом и продуктами термического разложения этого вещества.. ВЕЩЕСТВО А)H2O Б) H2O2 В)Fe(OH)2 Г) Fe(OH)3 ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ 1) H2O + O2 2) H2O + Fe2O3 3) H2 + O2 4) H2O + FeO

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