Напишите уравнения химических реакций по следующим описаниям: в) магний вытесня??т из соляной кислоты водород; при этом получается еще одно вещество — хлорид магния; г) натрий активно реагирует с водой, образуя гидроксид натр...
Химия
Напишите уравнения химических реакций по следующим описаниям: в) магний вытесня??т из соляной кислоты водород; при этом получается еще одно вещество — хлорид магния; г) натрий активно реагирует с водой, образуя гидроксид натрия и водород. Под формулами веществ напишите их названия, а также названия классов неорганических соединений, к которым они относятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Mg+2HCl→MgCl2+ H2 Писать буду по очереди Магний-металлы, соляная кислота- кислоты, хлорид магния- соли, водород- неметаллы. г) 2Na+2H2O → 2NaOH+H2 Натрий- металлы, вода- оксиды, гидроксид натрия- основания, водород- неметаллы.
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