Напишите уравнения химических реакций по следующим описаниям: в) магний вытесня??т из соляной кислоты водород; при этом получается еще одно вещество — хлорид магния; г) натрий активно реагирует с водой, образуя гидроксид натр...

Химия

Напишите уравнения химических реакций по следующим описаниям: в) магний вытесня??т из соляной кислоты водород; при этом получается еще одно вещество — хлорид магния; г) натрий активно реагирует с водой, образуя гидроксид натрия и водород. Под формулами веществ напишите их названия, а также названия классов неорганических соединений, к которым они относятся.

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