В каком климатическом поясе расположена зона пустынь и полупустынь? Как приспос??бились животные к этим условиям? Назовите животных пустынь и полупустынь. Какие растения произрастают в зоне пустынь и полупустынь?

География

В каком климатическом поясе расположена зона пустынь и полупустынь? Как приспос??бились животные к этим условиям? Назовите животных пустынь и полупустынь. Какие растения произрастают в зоне пустынь и полупустынь?

Автор: Гость