В каком климатическом поясе расположена зона пустынь и полупустынь? Как приспос??бились животные к этим условиям? Назовите животных пустынь и полупустынь. Какие растения произрастают в зоне пустынь и полупустынь?
География
В каком климатическом поясе расположена зона пустынь и полупустынь? Как приспос??бились животные к этим условиям? Назовите животных пустынь и полупустынь. Какие растения произрастают в зоне пустынь и полупустынь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные: змеи скорпионы сурки ящерицы растения: кактус мох все что помню...
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