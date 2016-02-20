Записать поступки героев из сказки Царевна-лягушка.Всех героев. Пожалуйста..
Литература
Записать поступки героев из сказки Царевна-лягушка.Всех героев. Пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Ивана-царевича был плохой поступок когда он сжёг кожу. Василиса премудрая была хорошем персонажем, баба Яга и звери. А кощей один единственный злой персонаж. Потому что он украл у Ивана-царевича. Он проиграл потому что добро объединилось.
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