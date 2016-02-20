Записать поступки героев из сказки Царевна-лягушка.Всех героев. Пожалуйста..

Гость: Гость:

У Ивана-царевича был плохой поступок когда он сжёг кожу. Василиса премудрая была хорошем персонажем, баба Яга и звери. А кощей один единственный злой персонаж. Потому что он украл у Ивана-царевича. Он проиграл потому что добро объединилось.