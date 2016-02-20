Внекласное чтение. 1. Прочитать рус.народ. сказку. 2. Рисунок 3. Название главных гер??ев ( характеристика ) 4. События 5. Чему учит ?
Литература
Внекласное чтение. 1. Прочитать рус.народ. сказку. 2. Рисунок 3. Название главных гер??ев ( характеристика ) 4. События 5. Чему учит ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе надо прочитать русскую народную сказку, сделать по ней рисунок, назвать главных героев сказки,что от и делали,и чему учит сказка
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