Записать слова в алфавитном порядке: Группа грипп аппарат аппликация аппетит хок??ей аккуратный аккорд дрожжи вожжи жужжать аллея коллектив миллион коллекци я интеллигент троллейбус металл иллюминация иллюстрация Алла граматик...
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Записать слова в алфавитном порядке: Группа грипп аппарат аппликация аппетит хок??ей аккуратный аккорд дрожжи вожжи жужжать аллея коллектив миллион коллекци я интеллигент троллейбус металл иллюминация иллюстрация Алла граматика телеграмма сумма килограмм грамм программа Эмма Римма. 1. Составьте и запишите два предложения, используя эти слова. 2. Разберите эти предложения по членам , укажите части речи и выпишите словосочетания с вопросами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алла, аллея,аппарат, аппетит, аппликация, аккорд, аккуратный, вожжи, грамматика, грамм, грипп, группа, дрожжи, жужжать, иллюминация, иллюстрация, интеллигент, килограмм,коллектив, коллекция,метал, миллион,программа, сумма, телеграмма,троллейбус, хоккей, Эмма Римма. 1. придумай что нибудь ну по своему типу:))2.
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