Записать выражение в виде суммы (0,1а+0,2-0,3с)*(-10)
Математика
Записать выражение в виде суммы (0,1а+0,2-0,3с)*(-10)
Ответ(ы):
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0,1а*(-10)+0,2*(-10)-0,3с*(-10)=-а-0,2+0,3с
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