Запиши глаголы в два столбика Смотрит,учат,прячутся,растит,молчат,едут,спешит,у??еличивает,ищут ,ошибается Глаголы в единственном числе Глаголы во множественном числе
Русский язык
Запиши глаголы в два столбика Смотрит,учат,прячутся,растит,молчат,едут,спешит,у??еличивает,ищут ,ошибается Глаголы в единственном числе Глаголы во множественном числе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрит учат растит прячутся спешит молчат увеличивает едут ошибается ищут
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