Запиши глаголы в два столбика Смотрит,учат,прячутся,растит,молчат,едут,спешит,у??еличивает,ищут ,ошибается Глаголы в единственном числе Глаголы во множественном числе

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Запиши глаголы в два столбика Смотрит,учат,прячутся,растит,молчат,едут,спешит,у??еличивает,ищут ,ошибается Глаголы в единственном числе Глаголы во множественном числе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрит                                          учат растит                                            прячутся спешит                                           молчат  увеличивает                                   едут ошибается                                      ищут                        
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