Композиция стихотворения Пушкина "Узник"

Гость: Гость:

Главные герои стихотворения — узник и орёл. Определение «узник» относится К обоим: один сидит «за решёткой в темнице сырой», другой — «под окном» — там, где не может находиться вольная птица — орёл. Потому и называет его узник своим «грустным товарищем». Орёл «кровавую пищу клюёт под окном» — клюёт и бросает», потому что эта пища не добыта им в свободной охоте, а дана хозяином — следовательно, не имеет для него никакой ценности и привлекательности. А что ещё роднит этих героев? Узник, как и молодой орёл, полон сил и чувствует сходство своей судьбы с судьбой пленной птицы. Орёл и узник будто «братаются»: узник называет орла своим товарищем, а в мысленном обращении орла к человеку звучит тёплое слово «брат». Они товарищи по несчастью, и потому стремления и мечты у них общие: «Как будто со мною задумал одно», «Мы вольные птицы … » Отчего у нас возникает ощущение несправедливости? Орёл — могучая вольная птица — в неволе, он лишён небесного простора и возможности свободного полёта. Молодой герой заперт в темнице. Его мощь, силы и энергия не могут проявиться и истощаются в бездействии и заточении. Темница душная, сырая, тёмная, а за её пределами свет, воля, ветер, морские просторы, горные вершины.