В 1 литре кока колы 10% сахара сколько грамм сахара в 2 литрах
Математика
В 1 литре кока колы 10% сахара сколько грамм сахара в 2 литрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10% = 100г в 1литре в 2 литрах 200г сахара
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