В 1 литре кока колы 10% сахара сколько грамм сахара в 2 литрах

Математика
В 1 литре кока колы 10% сахара сколько грамм сахара в 2 литрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10%  =  100г  в 1литре в 2 литрах 200г сахара
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