Запиши как можно больше разных выражений с числами 19 и 3, 8 и 2, 9 и 8. Найди значения з??писанных выражений.

Математика

Запиши как можно больше разных выражений с числами 19 и 3, 8 и 2, 9 и 8. Найди значения з??писанных выражений.

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