Запиши как можно больше разных выражений с числами 19 и 3, 8 и 2, 9 и 8. Найди значения з??писанных выражений.
Математика
Запиши как можно больше разных выражений с числами 19 и 3, 8 и 2, 9 и 8. Найди значения з??писанных выражений.
Ответ(ы):
Гость:
19*3= 8*2= 9*8= Реши и все что тут трудно ???
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