Запиши назви законів арифметичних дій a+d=d+a
Математика
Запиши назви законів арифметичних дій a+d=d+a
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перемистительноеот перемены мест слагаемых сумма не меняется
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