Запиши слова. что общего в их значении? комарик,домик,внучек,орешек,лужица,берёзонька,Катенька,Женечка. выдели корень,суффикс,окончание. не пропусти слова с нулевым окончанием.
Русский язык
Запиши слова. что общего в их значении? комарик,домик,внучек,орешек,лужица,берёзонька,Катенька,Женечка. выдели корень,суффикс,окончание. не пропусти слова с нулевым окончанием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее в них то, что у всех слов есть суффикс комар-ик дом-ик внуч-ек ореш-ек лужиц-а берёз-оньк-а кат-еньк-а жен-еч-ка
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