Начальник сказал своим подчиненным из-за Таких как вы у нас в стране корабли идут ??од откос что на самом деле может идти под откос

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Начальник сказал своим подчиненным из-за Таких как вы у нас в стране корабли идут ??од откос что на самом деле может идти под откос

Автор: Гость