Начальник сказал своим подчиненным из-за Таких как вы у нас в стране корабли идут ??од откос что на самом деле может идти под откос

Русский язык
Начальник сказал своим подчиненным из-за Таких как вы у нас в стране корабли идут ??од откос что на самом деле может идти под откос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь может идти под откос
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