Запиши слова в два столбика сначала записывай проверочные слова животконцерт виноград обед слов сироп гриб стол
Русский язык
Запиши слова в два столбика сначала записывай проверочные слова животконцерт виноград обед слов сироп гриб стол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочные-виноград-винограда живот-живота обед-обеды слов-слова гриб-грибы сироп-сиропа стол-столы
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