Запиши цифрами число 760009 сколько единиц каждого класса в этом числе разложить число на сумму единиц каждого класса сколько единиц каждого разряда в этом числе разложить число на сумму разрядных единиц Сколько всего единиц в ...

Математика
Запиши цифрами число 760009 сколько единиц каждого класса в этом числе разложить число на сумму единиц каждого класса сколько единиц каждого разряда в этом числе разложить число на сумму разрядных единиц Сколько всего единиц в этом числе сколько в этом числе сегодня пятках сотен единиц тысяч и десятков тысяч и сотен тысяч
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 единиц Десятков нет Сотен нет Тысяч нет Десятков тысяч 6 Сотен тысяч 7
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