Запиши верные равенства, дополнив каждую величину до 8м 4м 15см, 42см, 7м 36см, 5м 10см, 1??м 6см, 70дм, 8см, 1см.

Математика
Запиши верные равенства, дополнив каждую величину до 8м 4м 15см, 42см, 7м 36см, 5м 10см, 1??м 6см, 70дм, 8см, 1см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4м15см+3м85см=8м 42см+7м58см=8м 7м36см+64см=8м 5м10см+4м90см=8м 1дм 6см-7м94см=8м 70дм-69дм2м=8м 8см+7м2см=8м 1см+7м9см=8м
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