Запиши выражения и найди их значения. к сумме чисел 7 и 3 прибавь 3. из разности чисел 13 и 3 вычти 3.
Математика
Запиши выражения и найди их значения. к сумме чисел 7 и 3 прибавь 3. из разности чисел 13 и 3 вычти 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7+3)+3=13 (13-3) - 3= 7
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