Запиши выражения и найди их значения. к сумме чисел 7 и 3 прибавь 3. из разности чисел 13 и 3 вычти 3.

Математика

Запиши выражения и найди их значения. к сумме чисел 7 и 3 прибавь 3. из разности чисел 13 и 3 вычти 3.

Автор: Гость