Запишіть речення,розтавте розділові знаки.Побудуйте його структурну схему,зробі??ь синтаксичний розбір (підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом,якою частиною мови є,дайте загальну характеристику всій конструкції).
Українська мова
Запишіть речення,розтавте розділові знаки.Побудуйте його структурну схему,зробі??ь синтаксичний розбір (підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом,якою частиною мови є,дайте загальну характеристику всій конструкції).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю цукерки, печиво та молоко -=--- Цукерки, печиво, молоко-підмет люблю присудок Іменник,Дієслово,іменник, іменник сполучн к, іменник
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