Запишіть знявши риски та вставивши пропущені букви будь/ласка, раз/у/раз, все/ж/таки, на/гора, тим/часом, сама/самотою, суспільно/небезпечний, військово/морський, суспільно/історичний, на/пів/дорозі, у/стократ, пліч/о/пліч, ма...
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Запишіть знявши риски та вставивши пропущені букви будь/ласка, раз/у/раз, все/ж/таки, на/гора, тим/часом, сама/самотою, суспільно/небезпечний, військово/морський, суспільно/історичний, на/пів/дорозі, у/стократ, пліч/о/пліч, мавп...ячий, без/кінця,/краю, аген...ство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
будь ласка, раз-у-раз, все ж таки, нагора, тим часом, сама-самотою, суспільно-небезпечний, військово-морський, суспільно-історичний, напів дорозі, у стократ, пліч-о-пліч, мавп'ячий, без кінця краю, агеннство
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