Запишіть знявши риски та вставивши пропущені букви будь/ласка, раз/у/раз, все/ж/таки, на/гора, тим/часом, сама/самотою, суспільно/небезпечний, військово/морський, суспільно/історичний, на/пів/дорозі, у/стократ, пліч/о/пліч, ма...

Гость: Гость:

будь ласка, раз-у-раз, все ж таки, нагора, тим часом, сама-самотою, суспільно-небезпечний, військово-морський, суспільно-історичний, напів дорозі, у стократ, пліч-о-пліч, мавп'ячий, без кінця краю, агеннство