Запишите числа от 25 до 36. подчеркните среди них числа ,произведения цифр которых ??ольше 15.Обведи круглые цисла. зачеркни числа ,у которых число единиц на 3 больше числа десятков
Математика
Запишите числа от 25 до 36. подчеркните среди них числа ,произведения цифр которых ??ольше 15.Обведи круглые цисла. зачеркни числа ,у которых число единиц на 3 больше числа десятков
Ответ(ы) на вопрос:
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Подчеркнуть - 28, 29, 36 Обвести - 30 Зачеркнуть - 25, 36
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