Запишите числа от 25 до 36. подчеркните среди них числа ,произведения цифр которых ??ольше 15.Обведи круглые цисла. зачеркни числа ,у которых число единиц на 3 больше числа десятков

Математика

Запишите числа от 25 до 36. подчеркните среди них числа ,произведения цифр которых ??ольше 15.Обведи круглые цисла. зачеркни числа ,у которых число единиц на 3 больше числа десятков

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