Что токое синонимы?...

Русский язык
Что токое синонимы?...
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Гость:
Слова которые пишутся по разному, но имеют одно и тоже значение
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