Многие современники познакомившись с учениями социальных утопистов сочли их без??мными
История
Многие современники познакомившись с учениями социальных утопистов сочли их без??мными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утописты мечтатели, их идеи не связаны с реальностью
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